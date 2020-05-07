7 мая в России отмечают День радио

Сегодня в России и в некоторых бывших советских республиках отмечают День радио.

7 мая (по старому стилю 25 апреля) 1895 года в Санкт-Петербургском университете физик и изобретатель Александр Попов продемонстрировал разработанную им искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему.

Данное изобретение можно было использовать для передачи информационных сигналов. С этого момента в нашей стране началась история радиосвязи.

Радио в России

С 1919 года в России стали транслироваться первые радиовещательные передачи. Сначала их вели из Нижегородской радиолаборатории, а с 1920 года — из опытных радиовещательных станций, расположенных в Москве, Казани и других городах.

Позднее, с 1929 года, из Москвы трансляция радиопередач уже велась на регулярной основе.

В 70-е гг. XX века радиовещание охватило всю территорию страны. Радиопередачи велись более чем на 60 языках народов, проживавших в СССР, а также на 70 языках народов других государств.

С 1945 года 7 мая стал государственным праздником.