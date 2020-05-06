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Источник Правда.Ру

Российские специалисты создают "умные" носки для контроля здоровья

Наука » Технологии

Специалисты Технопарка новосибирского Академгородка работают над созданием "умных" носков, которые будут контролировать температуру тела и другие важные показатели здоровья.

"Если у человека происходит переохлаждение ног, то это может привести к возникновению тех или иных проблем со здоровьем. В частности, могут быть нарушения деятельности почек.

"Умные носки" защищают ноги от низкой температуры. С помощью "умной" электроники и используемых материалов они поддерживают ту температуру, которая комфортна для организма человека", — рассказала глава проекта Елена Русакова.

Как работают "умные" носки?

"Умные" носки оказывают воздействие на особые зоны стопы, чтобы заставить организм запустить механизмы, которые отвечают за поддержание температуры ног.Это позволит избежать переохлаждения.

Данная разработка будет особенно полезна для людей, имеющих проблемы с кровообращением, а также тех, у кого слабый иммунитет.

Данные, собираемые "умными" носками, будут обрабатываться специальной системой, которая сможет выдавать полезные медицинские советы.Стоимость "умных" носков на данный момент оценивается в $100.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США создали "умный" унитаз, который следит за здоровьем человека.

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Темы носки новосибирск здоровье человека
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