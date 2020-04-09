В США создали "умный" унитаз, который следит за здоровьем человека

Ученые из США разработали "умный" туалет.

"Благодаря уникальным технологиям устройство позволяет создавать модели здоровья человека. С помощью датчиков и специального программного обеспечения "умный" туалет анализирует мочу и стул пользователя.В этом отношении данная разработка может конкурировать с профессиональными медработниками", — сообщили специалисты.

Устройство идентифицирует пользователей по отпечатку пальца и анатомическим особенностям промежности. Полученные данные хранятся в зашифрованном виде на "облачном" сервере.

"Умный" туалет был протестирован на трех добровольцах. В будущем специалисты планируют расширить их число с помощью системы вознаграждений. За каждое мочеиспускание будут платить $20, а за дефекацию — $50.

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