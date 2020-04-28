Российским ученым удалось вывести постоянно светящиеся растения. Данное свойство закодировано у них на генетическом уровне.
Специалисты смогли расшифровать механизм свечения в сложном многоклеточном организме, применив образец биолюминесценции в грибах.
В результате удалось выяснить, что систему люминесценции грибов можно перенести и на растения. От листьев, стеблей и цветков растений, которые были созданы, исходит зеленое свечение. Его можно увидеть и даже заснять.
Ученые утверждают, что устойчивое свечение никак не отражается на росте и развитии растений. Стоит отметить, что для поддержания стабильного свечения с помощью данного подхода не нужны химические реагенты.
Полученные растения светятся на протяжении всего жизненного цикла. Любопытно то, свечение постоянно меняется, может образовывать необычные узоры и волны на листьях растения.
"Благодаря свечению можно наблюдать за внутренними процессами в растениях. Также можно создавать деревья и цветы со свечением", — сообщили ученые.
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