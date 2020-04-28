Российские специалисты создали первые светящиеся в темноте растения

Российским ученым удалось вывести постоянно светящиеся растения. Данное свойство закодировано у них на генетическом уровне.

Специалисты смогли расшифровать механизм свечения в сложном многоклеточном организме, применив образец биолюминесценции в грибах.

В результате удалось выяснить, что систему люминесценции грибов можно перенести и на растения. От листьев, стеблей и цветков растений, которые были созданы, исходит зеленое свечение. Его можно увидеть и даже заснять.

Как свечение влияет на жизнь растений?

Ученые утверждают, что устойчивое свечение никак не отражается на росте и развитии растений. Стоит отметить, что для поддержания стабильного свечения с помощью данного подхода не нужны химические реагенты.

Полученные растения светятся на протяжении всего жизненного цикла. Любопытно то, свечение постоянно меняется, может образовывать необычные узоры и волны на листьях растения.

Как можно использовать свечение?