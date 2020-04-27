Хакеры могут украсть данные с компьютера через кулер для процессора

Эксперт по компьютерной безопасности из Израиля Мордехай Гури рассказал о новом способе передачи данных с защищенных компьютеров.

В чем суть?

Данный способ основан на считывании вибраций, создаваемых кулером для процессора.

"Компьютеры вибрируют с частотой, соответствующей скорости вращения процессорного кулера. Можно разработать программу, которая будет управлять скоростью вентилятора и передавать таким образом данные, которые можно считывать смартфоном, который находится на той же поверхности, что и компьютер", — утверждает эксперт.

Алгоритм AiR-ViBeR, разработанный экспертом и его коллегами, способен с высокой точностью определять вибрации, которые создаются процессорным кулером. Но чтобы так можно было похитить данные с компьютера, на ПК должна быть установлена специальная программа, которая кодирует информацию с помощью изменения скорости вращения вентилятора на процессоре.

Защититься от подобного взлома нельзя при помощи криптографии, но такой взлом сложно реализовать. Это связано с тем, что хакеру будет нужен физический доступ к защищенному компьютеру, чтобы расположить рядом с ним устройство для считывания вибрации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперт рассказал об основных проблемах Zoom.