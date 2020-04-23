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Источник Правда.Ру

Биолог: коронавирус может поражать всех млекопитающих

Наука

Биологи выяснили, что почти все млекопитающие могут быть заражены коронавирусом. Данное утверждение прокомментировал кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник НИИ им. И. И. Мечникова Николай Контакторов.

"Животные болеют коронавирусом, это давно известно. Коронавирусом болеют и кошки, и собаки.

Только непонятно, могут ли они передавать вирус человеку. А так все животные болеют. Корью тоже сначала болели только собаки. Когда человек стал активно их приручать, люди тоже стали болеть. Все люди стали болеть корью. Таким образом, корь преодолела межвидовой барьер.

Коронавирус перешел от летучих мышей и от панголинов, а корь — от собак.

Мы же все млекопитающие, и если вирус тропен к тканям млекопитающих, все они могут быть инфицированы. В этом нет ничего удивительного.

Вот если бы вирус перешел к человеку от каких-то земноводных, это была бы сенсация. А в том, что коронавирус перешел от млекопитающих, в этом нет ничего удивительного нет", — заключил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в зоопарке Нью-Йорка у тигрицы обнаружили коронавирус.

Темы животные коронавирус млекопитающие
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