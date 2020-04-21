Коронавирусом могут заразиться почти все млекопитающие

Биологи выяснили, что почти все млекопитающие могут быть заражены коронавирусом, но у них данное заболевание протекает в более легкой форме.

Какие животные больше всего подвержены заражению вирусами?

"Чаще всего вируса поражают легкие таких животных, как кошки, кролики, панголины. Мыши и крысы маловосприимчивы к коронавирусу", — сообщили ученые.

В процессе разработки вакцины ученые использовали кроликов и кошек в качестве подопытных животных.

Специалисты также смогли выяснить, каким именно путем вирусы проникают в организм человека. Вероятно, вирус распространился по разным видам животных, пока однажды не попал на рынок.

Ранее заместитель главы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский заявил о том, что домашние животные не могут переносить коронавирус нового типа и заражать им людей. Поэтому он рекомендовал на время самоизоляции (в случае, если человек не может ухаживать за своими питомцами) отдать их знакомым. Это абсолютно безопасно, так как домашние животные не являются фактором передачи инфекции.