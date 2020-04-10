Microsoft будет бороться с COVID-19 с помощью искусственного интеллекта

Компания Microsoft направляет $20 млн для борьбы с коронавирусом.

В рамках программы AI for Health, ученые, некоммерческие организации и компании в сфере здравоохранения получат доступ к инструментам для обработки данных, в том числе с помощью искусственного интеллекта.

"Мы мобилизуем свои ресурсы для помощи тем, кто находится на передовой исследования COVID-19", — говорится в пресс-релизе компании.

Microsoft уточняет, что работа будет вестись в пяти направлениях:

К слову, в январе Билл Гейтс — один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft — уже выделял $10 млн на борьбу c распространением коронавируса, позже — еще $90 млн.