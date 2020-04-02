В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции школы и многие вузы перешли на дистанционный формат обучения. О том, имеет ли смысл оставить этот вариант обучения в школах и вузах, если этот опыт окажется успешным, рассказала председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Салаватовна Гумерова.

"Безусловно, в настоящее время дистанционного обучение востребовано на территории всей страны. Сейчас оттачиваются технологии, повышаются компетенции педагогов. Если есть где-то какие-то проблемы, мы стараемся их решить как можно оперативнее.

Безусловно, такой формат работы, когда достаточно длительное время дети находятся на дистанционном обучении, позволит увидеть, где это востребовано. Количество учебных заведений, в которых будет использоваться дистанционная форма обучения будет увеличиваться, потому что мы познакомились с новыми ресурсами, возможностями.

Главное действующее лицо — учитель

Согласитесь, какая бы форма обучения не была, все-таки главным действующим лицом остается педагог. И если он в формате дистанционного образования сможет наладить обратную связь с учеником, это очень важно.

Как бы мы не совершенствовали технологии, скорость интернета, новейшие платформы не использовали, все-таки главным действующим лицом должен остаться учитель, который любит детей, знает предмет, чутко относится и находить возможность получить эту обратную связь.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я хотела бы подчеркнуть, что, безусловно, поскольку мы получим своеобразный уникальный опыт, дистанционный формат обучения будет использоваться чаще.

Но все-таки обязательно общение и личное, и в дистанционном формате "учитель — ученик", так как это все-таки самая важная составляющая.