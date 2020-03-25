Исследователи: на Меркурии могла существовать жизнь

Американские специалисты пришли к выводу, что планета Меркурий не всегда была горячей, и раньше на ней были комфортные условия для развития жизни. Поэтому ученые считают, что какие-то формы жизни могут до сих пор таиться в недрах первой планеты Солнечной системы.

"Вероятность того, что на Меркурии есть жизнь, очень небольшая, но она все же есть", — считают ученые.

Исследователи уверены, что в будущем будут созданы инструменты, которые помогут доказать или опровергнуть данное предположение.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что необычная находка подтвердила возможности жизни на Марсе.