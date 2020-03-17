Экологические активисты собрали на юго-западном побережье Англии около 50 деталей LEGO для проведения анализа. Они передали их исследователям, которые оценили степень износа конструктора и просчитали, сколько потребуется времени для полного разложения деталей. Оказалось, что одна деталь конструктора LEGO может разлагаться в соленой воде от 100 до 1300 лет в зависимости от содержания примесей.
"Детали, которые мы тестировали, были сглажены и обесцвечены, при этом некоторые из структур были нарушены и фрагментированы. Это позволяет предположить, что, как и образцы, оставшиеся неповреждёнными, они также могут распасться на микропластиковые частицы. В целом же их стойкость к внешним воздействиям стала для нас даже неожиданностью", — рассказал Эндрю Тёрнер из Университета Плимута.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.