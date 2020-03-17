Детали LEGO могут разлагаться на дне океана более 1300 лет

Экологические активисты собрали на юго-западном побережье Англии около 50 деталей LEGO для проведения анализа. Они передали их исследователям, которые оценили степень износа конструктора и просчитали, сколько потребуется времени для полного разложения деталей. Оказалось, что одна деталь конструктора LEGO может разлагаться в соленой воде от 100 до 1300 лет в зависимости от содержания примесей.