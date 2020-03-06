Первые крупные и сложные организмы на Земле начали появляться около 500 миллионов лет назад.
В то время были широко распространены папоротникообразные рангеоморфы, которые активно колонизировали морское дно, хотя у них не было органов для передвижения, в связи с чем они всю жизнь проводили на одном месте. Но эти существа общались между собой.
Ученые обнаружили окаменелости, доказывающие коммуникацию между древними животными.
"Мы обнаружили окаменевшие нитевидные филаменты, длина которых достигала четырех метров. Неизвестно, для чего они предназначались, но, вероятно, для коммуникации, размножения или обмена питательными веществами. Это своеобразная социальная сеть, которая была у первых животных нашей планеты", — добавили ученые.
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".