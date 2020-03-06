Древние животные общались между собой с помощью "социальной сети"

Первые крупные и сложные организмы на Земле начали появляться около 500 миллионов лет назад.

В то время были широко распространены папоротникообразные рангеоморфы, которые активно колонизировали морское дно, хотя у них не было органов для передвижения, в связи с чем они всю жизнь проводили на одном месте. Но эти существа общались между собой.

Древние животные общались между собой с помощью "социальной сети"

Ученые обнаружили окаменелости, доказывающие коммуникацию между древними животными.