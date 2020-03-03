В захоронениях Восточной Азии обнаружен 5000-летний молочный белок

Немецкие ученые обнаружили следы молочных белков в зубном камне людей, захороненных в курганах Восточной Азии.

Возраст древнего молочного белка составляет 5000 лет

Ранее было принято считать, что молочное скотоводство появилось в Восточной Азии около 1700 года до нашей эры. Но данная находка говорит о том, что люди раньше начали разводить животных ради получения молока, до 3000 года до нашей эры.

В древних курганах ученые обнаружили следы белков, которые указывают на молоко разных видов животных:

верблюдов;

лошадей;

коз;

овец;

коров.

Ученые точно не могут сказать, когда и как появилось молочное животноводство в Восточной Азии, но считается, что оно могло появиться и до прибытия скотоводов из Европы.

Ранее "Правда.Ру" писала о продуктах с высоким содержанием белка.