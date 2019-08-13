Продукты с высоким содержанием белка

Основная особенность, которая делает белок уникальным по сравнению с другими макроэлементами, заключается в том, что организм не может хранить белки так же, как он может хранить жиры и углеводы. Это означает, что человеку необходимо употреблять белок ежедневно для того, чтобы поддерживать нормальное функционирование организма. Сегодня мы поговорим о продуктах с высоким содержанием данного макроэлемента, которые можно употреблять регулярно.

Здоровые источники диетического белка

Диетическое мясо

Питательная ценность на порцию (85 г):

Куриные грудки без кожи- 27,2 г белка, 139 калорий

Индейка- 14,4 г белка, 89 калорий

Постная говядина- 25,8 г белка, 158 калорий

Постная свинина- 22,2 г белка, 122 калории

Рыба

Помимо высокого содержания белка, рыба также богата омега-3 жирными кислотами, которые улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Питательная ценность на порцию (85 г):

Треска- 20 г белка, 90 калорий

Тунец- 26 г белка, 130 калорий

Лосось (дикий)- 24 г белка, 200 калорий

Палтус- 23 г белка, 120 калорий

Яйца

Яйца - это полноценные белки, которые дают все 9 незаменимых аминокислот. Они также являются источником селена, витамина D, витаминов группы В, цинка, железа и холина. Одно большое яйцо сорта А (53 г) содержит 6 г белка и 70 калорий.

Орехи и семена

Многие орехи и семена являются ценными источниками белка, особенно для веганов и вегетарианцев. Орехи и семена, которые содержат полезные для сердца омега-3 жирные кислоты, витамины и минералы, включают:

Питательная ценность на порцию (30 г):

Миндаль- 6,4 г белка, 155 калорий

Арахис- 7 г белка, 160 калорий

Фисташки- 5,5 г белка, 155 калорий

Семечки- 6,4 г белка, 173 калории

Семена льна- 5 г белка, 150 калорий

Бобовые

Питательная ценность на порцию (30 г):

Нут- 4,5 г белка, 109 калорий

Черная фасоль- 6,9 г белка, 54 калории

Фасоль- 6,9 г белка, 54 калории

Горох - 2,5 г белка, 106 калорий

Соевые продукты

Тофу и темпе - отличные источники неживотного белка. Они могут быть добавлены почти к любой еде для здорового увеличения белка без насыщенного жира, найденного в животных белках.

Тофу(порция ½ стакана, 126 г) - 10 г белка, 88 калорий

Темпе(размер порции - 1 чашка, 166 г) - 31 г белка, 320 калорий

Порошок соевого белка(размер порции ~ 32,5 г) - 25 г белка, 100 калорий

Молочные продукты

Молочные продукты богаты различными аминокислотами. Лучше всего выбирать обезжиренные варианты для того, чтобы ограничить потребление насыщенных жиров.

Молоко, 1% жирности (размер порции - 1 чашка, 244 г) - 8 г белка, 103 калории

(размер порции - 1 чашка, 244 г) - 8 г белка, 103 калории Сыр Моцарелла (размер порции -27,5 г) - 14,2 г белка, 144 калории

(размер порции -27,5 г) - 14,2 г белка, 144 калории Йогурт, обезжиренное молоко (размер порции -1 чашка, 245 г) - 14 г белка, 137 калорий