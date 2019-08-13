Продукты с высоким содержанием белка

Основная особенность, которая делает белок уникальным по сравнению с другими макроэлементами, заключается в том, что организм не может хранить белки так же, как он может хранить жиры и углеводы. Это означает, что человеку необходимо употреблять белок ежедневно для того, чтобы поддерживать нормальное функционирование организма. Сегодня мы поговорим о продуктах с высоким содержанием данного макроэлемента, которые можно употреблять регулярно.
Диетическое мясо
Питательная ценность на порцию (85 г):
Рыба
Помимо высокого содержания белка, рыба также богата омега-3 жирными кислотами, которые улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы.
Питательная ценность на порцию (85 г):
Яйца
Яйца - это полноценные белки, которые дают все 9 незаменимых аминокислот. Они также являются источником селена, витамина D, витаминов группы В, цинка, железа и холина. Одно большое яйцо сорта А (53 г) содержит 6 г белка и 70 калорий.
Орехи и семена
Многие орехи и семена являются ценными источниками белка, особенно для веганов и вегетарианцев. Орехи и семена, которые содержат полезные для сердца омега-3 жирные кислоты, витамины и минералы, включают:
Питательная ценность на порцию (30 г):
Бобовые
Питательная ценность на порцию (30 г):
Соевые продукты
Тофу и темпе - отличные источники неживотного белка. Они могут быть добавлены почти к любой еде для здорового увеличения белка без насыщенного жира, найденного в животных белках.
Молочные продукты
Молочные продукты богаты различными аминокислотами. Лучше всего выбирать обезжиренные варианты для того, чтобы ограничить потребление насыщенных жиров.
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