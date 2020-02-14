Биологи выяснили, что курица появилась раньше, чем яйцо

Британским исследователям удалось найти ответить на вопрос, который уже давно мучил ученых: что появилось раньше — яйцо или курица?

"До того, как цыпленок появится на свет, он находится под специальным защитным слоем белка. Этот белок расположен в скорлупе яйца, но снести яйцо со всеми его системами биологической защиты может только курица. Без этого защитного белка цыпленок не может выжить, а оно вырабатывается только в яичниках взрослой курицы", — утверждают биологи из Великобритании.

Всё просто — курица появилась раньше, чем яйцо, но сначала она не могла нести яйца. И не только курица — речь идет вообще об всех птицах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на ферме в Колумбии курица снесла гигантское яйцо.