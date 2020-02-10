По прогнозам ученых, из-за ледяного облака из космоса может произойти всемирный потоп, и тогда все живые организмы на Земле исчезнут через несколько поколений.
Ученые зафиксировали необычное ледяное облако 9 лет назад. В течение всего этого времени они наблюдали за тем, в каком направлении оно движется. В результате они выяснили, что облако опасно для Земли.
Когда ледяное облако достигнет Земли, начнутся сильные ливни, которые станут причиной затопления городов, находящихся на побережье морей и океанов.
В настоящее время облако находится далеко от нашей планеты. Сейчас человечеству ничего не угрожает, но людям в любом случае нужно разработать технологии защиты от космических тел, которые могут столкнуться с Землей.
Ученые полагают, что движение ледяного облака может измениться, и тогда объект будет пролетать рядом с Землёй.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые предупредили о наступлении мини-ледникового периода.
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