Ледяное облако из космоса может привести к всемирному потопу

По прогнозам ученых, из-за ледяного облака из космоса может произойти всемирный потоп, и тогда все живые организмы на Земле исчезнут через несколько поколений.

Ученые зафиксировали необычное ледяное облако 9 лет назад. В течение всего этого времени они наблюдали за тем, в каком направлении оно движется. В результате они выяснили, что облако опасно для Земли.

Какую угрозу скрывает ледяное облако?

Когда ледяное облако достигнет Земли, начнутся сильные ливни, которые станут причиной затопления городов, находящихся на побережье морей и океанов.

В настоящее время облако находится далеко от нашей планеты. Сейчас человечеству ничего не угрожает, но людям в любом случае нужно разработать технологии защиты от космических тел, которые могут столкнуться с Землей.

Ученые полагают, что движение ледяного облака может измениться, и тогда объект будет пролетать рядом с Землёй.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые предупредили о наступлении мини-ледникового периода.