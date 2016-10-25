На Земле наступит мини-ледниковый период

Ученые считают, что в ближайшее время на Земле наступит мини-ледниковый период. Это связано со снижением солнечной активности.

"Солнце как бы впадает в "зимнюю спячку". Это приведет к тому, что во всем мире наступит похолодание, которое может продлиться более 30 лет", — сообщили ученые.

Каждые 11 лет фиксируется особый период цикла Солнца. В это время наблюдается снижение количества солнечных пятен, что приводит к ослаблению выходящей из недр Звезды энергии. Когда будет достигнут "солнечный минимум", на Земле температура понизится примерно на один градус, что приведет к глобальному ухудшению погоды.

Ученые наблюдали такое явление в 1650 году

Тогда период сниженной солнечной активности продлился 60 лет. В странах Европы и Северной Америки понизилась температура воздуха, что отразилось на ледниках. В тот период полностью замерло большое количество рек и озер.

На Земле начнется новый ледниковый период

В 2012 году "Правда.Ру" писала о том, что ученые пришли к выводу, что новый ледниковый период может начаться на Земле уже через 15 лет.

Такое заявление сделали ученые из британского университета. По их мнению, в последнее время наблюдается значительное снижение солнечной активности. По оценкам исследователей, к 2020 году завершится 24-й цикл активности светила, после которого начнется длительный период затишья.

Соответственно, на нашей планете может начаться новый ледниковый период, который уже назвали Маундеровский минимум, сообщает Planet Today. Аналогичный процесс уже происходил на Земле в 1645–1715 годах. Тогда средняя температура воздуха опустилась на 1,3 градуса, что привело к гибели урожаев и массовому голоду.

"Правда.Ру" ранее писала, что недавно ученые с удивлением обнаружили, что ледники в центральноазиатских горах Каракорум быстро растут. Причем дело вовсе не в "расползании" ледового покрытия. А в полноценном нарастании — толщина ледника при этом тоже увеличивается. И это притом, что рядом, в Гималаях, лед продолжает таять. В чем же причина каракорумской ледовой аномалии?

Следует заметить, что на фоне общемировой тенденции к сокращению площади ледников ситуация выглядит весьма парадоксально. Горные ледники из Центральной Азии оказались "белыми воронами" (в обоих смыслах этого выражения), поскольку их площадь растет с той же скоростью, что и уменьшается в других местах. Данные, полученные по горной системе Каракорум в период с 2005 по 2010 годы, совершенно сбили с толку гляциологов.

Напомним, что горная система Каракорум, расположенная на стыке Монголии, Китая, Индии и Пакистана (между Памиром и Куньлунем на севере, Гималаями и Гандисышанем на юге), является одной из самых высоких в мире. Средняя высота скальных гребней этих гор составляет около шести тысяч метров (что больше, чем, например, в соседнем Тибете — там средняя высота примерно 4880 метров). Имеется также несколько "восьмитысячников" — гор, чья высота от подножья до вершины превышает восемь километров.

Так вот в Каракоруме, по данным метеорологов, с конца ХХ века снегопады стали весьма обильными. Сейчас там их выпадает примерно 1200-2000 миллиметров в год, причем почти исключительно в твердом виде. А средняя годовая температура осталась той же самой — в пределах от пяти до четырех градусов ниже нуля. Неудивительно, что ледник стал расти очень быстро.

В то же время в соседних Гималаях, по оценкам синоптиков, за те же самые годы снега стало выпадать существенно меньше. Ледник этих гор оказался лишенным своего главного источника питания и, соответственно, "съежился". Не исключено, что дело здесь в изменении путей следования снеговых воздушных масс — раньше они шли в Гималаи, а теперь сворачивают на Каракорум. Но для того, чтобы подтвердить это предположение, нужно проверить ситуацию с ледниками других "соседей" — Памира, Тибета, Куньлуня и Гандисышаня.

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Впрочем, ученые итак собираются заняться этим, поскольку исследования, проведенные на Каракоруме, являются частью программы долгосрочного исследования 46 ледников гор Центральной Азии. И тогда с каракорумской "аномалией" станет все окончательно ясно. Пока же можно говорить о том, что ситуация с ледниками в этих горах нанесла весьма чувствительный удар по современной теории глобального потепления — выяснилось, что ему может сопутствовать и локальное похолодание. То есть защитные системы у нашей планеты от безудержного роста температуры имеются, они хорошо работают…