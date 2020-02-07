Первый запуск ракеты в 2020 году состоялся на Байконуре ВИДЕО

Сегодня, 7 февраля, в 00:42:41 мск с космодрома Байконур запущена ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

"Союз" доставит на орбиту 34 спутника OneWeb, принадлежащих Британии.

По данным Роскосмоса, первый в 2020 году запуск прошел в штатном режиме.

Напомним, что он должен был быть осуществлен еще в декабре 2019, но перенесен компанией из-за необходимости дополнительного времени на испытание аппаратов.

Прямая трансляция запуска велась на сайте Роскосмоса.

Фото: roscosmos. ru

Видео: www. roscosmos.ru