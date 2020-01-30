Два неактивных спутника США едва не столкнулись на высоте 900 км над Питтсбургом.
Об опасном сближении двух объектов сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США, в задачи которой входит обнаружение, отслеживание и распознавание искусственных объектов на околоземной орбите.
Научный спутник IRAS был выведен на орбиту в 1983 году, а военный GGSE-4 — в 1967-м.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в космосе столкнулись два спутника — российский и американский.
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