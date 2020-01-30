В небе над США едва не столкнулись военный и научный спутники

Два неактивных спутника США едва не столкнулись на высоте 900 км над Питтсбургом.

Как удалось избежать столкновения?

Об опасном сближении двух объектов сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США, в задачи которой входит обнаружение, отслеживание и распознавание искусственных объектов на околоземной орбите.

Научный спутник IRAS был выведен на орбиту в 1983 году, а военный GGSE-4 — в 1967-м.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в космосе столкнулись два спутника — российский и американский.