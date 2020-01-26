Смартфоны научат "потеть" для самоохлаждения

Шанхайские ученые всерьез занялись проблемой перегрева современных гаджетов. Они решили позаимствовать систему охлаждения у природы. Разработчики работают над системой охлаждения для смартфонов, которая фактически заставит устройства "потеть".

Ученые уже создали специальный сорбент, который выделяет водяной пар и отводит тепло от устройства. Материал впитывает влагу из атмосферы, а при нагреве устройства выводит тепло в процессе испарения. Уже сейчас созданный сорбент намного эффективнее охлаждает устройства, чем другие системы охлаждения.