Шанхайские ученые всерьез занялись проблемой перегрева современных гаджетов. Они решили позаимствовать систему охлаждения у природы. Разработчики работают над системой охлаждения для смартфонов, которая фактически заставит устройства "потеть".
Ученые уже создали специальный сорбент, который выделяет водяной пар и отводит тепло от устройства. Материал впитывает влагу из атмосферы, а при нагреве устройства выводит тепло в процессе испарения. Уже сейчас созданный сорбент намного эффективнее охлаждает устройства, чем другие системы охлаждения.
Президент России Владимир Путин после прибытия на мероприятия форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме не пожал руку вице-президенту США Майку Пенсу.