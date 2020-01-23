Стало известно, какое ПО будут устанавливать на смартфоны в РФ

Федеральная антимонопольная служба рассказала, какие категории отечественных программ должны быть установлены на иностранные смартфоны. В ведомстве решили, что на каждом смартфоне должны быть установлены российский антивирус, мессенджер, соцсеть, поисковик, навигатор, приложение "Госуслуги" и платежная система "Мир".

Примечательно, что ФАС не уточняет, программы каких разработчиков должны быть установлены, поскольку это было бы нарушением антимонопольного законодательства.

С 2023 года отечественное ПО должно устанавливаться на все устройства. Планшеты подвергаются дополнительному требованию: на них должно устанавливаться приложение, которое транслирует 20 отечественных каналов.