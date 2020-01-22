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Обновление Windows 7 будет стоить правительству Германии 1 млн долларов

Наука » Технологии

Немецкие чиновники не успели вовремя обновиться до Windows 10 и теперь заплатят круглую сумму за покупку обновления. Чтобы обновить компьютеры, работающие на уже устаревшей операционной системе Windows 7, правительство Германии заплатит почти 1 миллион долларов.

Об этом сообщило издание Handelsblatt. По предварительным подсчетам, обновления требуют более 33 тысячи компьютеров.

Ранее компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Это произошло 15 января текущего года.

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