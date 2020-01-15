Стало известно, почему после 40 лет люди чувствуют себя несчастными

Американские специалисты провели исследования и выяснили, что худший возраст в жизни человека, когда он не чувствует себя счастливым, приходится на 45 — 48 лет. Специалисты пришли к выводу, что именно достигнув этого возраста, люди ощущают себя менее счастливыми. Стоит отметить, что при этом не имеет значения, где они находятся и все ли в порядке у них со здоровьем.

Ученые Дэвид Бланчфлауэр построил "график счастья" в течение жизни. Он выглядит как латинская буква U. От оптимистичного настроя в молодости (в 18 лет) восприятие жизни становится более пессимистичным в возрасте 45-48 лет. Специалисты объясняет это тем, что в молодости человек поло амбиций и уверенности, что всего может достичь. Но к 40 годам человек понимает, что это не так, и то, о чем он мечтал, не смог достичь. В результате к середине жизни человек чувствует себя разочарованным.

К тому же с возрастом человек медленнее распознает информацию, у него на 25% снижается скорость реакции. Но после 70 лет у людей фиксируется новый виток "уровня счастья".

Ранее "Правада.Ру" писала о том, что в Корее возраст считают не от момента рождения.