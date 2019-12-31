Воск, которым покрывают яблоки, может повредить кишечник

Ученые выяснили, что искусственный воск, которым производители покрывают яблоки, может навредить кишечнику человека.

Известно, что яблоки - очень полезный фрукт, в состав которого входит большое количество витаминов и микроэлементов. Но на их кожуре есть защитная пленка из природного воска. Если яблоки были произведены промышленным способом, то во время мойки они теряют это покрытие.

Поэтому чтобы был придуман искусственный воск, который защитит их от вредителей и позволит им сохранить свежесть.

Ученые выяснили, что если искусственный воск попадает в кишечник человека, то он не усваивается также, как природный воск, поэтому может повредить толстую и тонкую кишку.

Поэтому яблоки перед употреблением нужно тщательно мыть, а перед этим опустить их на несколько секунд в горячую воду, чтобы воск можно было легко удалить.