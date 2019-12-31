Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Воск, которым покрывают яблоки, может повредить кишечник

Наука

Ученые выяснили, что искусственный воск, которым производители покрывают яблоки, может навредить кишечнику человека. 

Известно, что яблоки - очень полезный фрукт, в состав которого входит большое количество витаминов и микроэлементов. Но на их кожуре есть защитная пленка из природного воска. Если яблоки были произведены промышленным способом, то во время мойки они теряют это покрытие.

Поэтому чтобы был придуман искусственный воск, который защитит их от вредителей и позволит им сохранить свежесть. 

Ученые выяснили, что если искусственный воск попадает в кишечник человека, то он не усваивается также, как природный воск, поэтому может повредить толстую и тонкую кишку.

Поэтому яблоки  перед употреблением нужно тщательно мыть, а перед этим опустить их на несколько секунд в горячую воду, чтобы воск можно было легко удалить.

Темы яблоки кишечник здоровье человека
Актуальная аналитика
Мир. Новости мира
Итоги последней недели года: кредиты, Рунет, климат и угрозы США
Здоровье
Новогодний стол: про какие продукты лучше забыть
Силовые структуры
Интересные факты о древнеримской армии. Победы и поражения
Новости Все >
Опрос: туристам понравился Стокгольм, но не его жители
Кадеты в Америке будут уволены за нацистское приветствие
Иран надеется: европейские страны не выйдут из ядерной сделки
СМИ узнали возможного источника сообщений о "лжеминировании"
Воск, которым покрывают яблоки, может повредить кишечник
Американец рассказал о годах сексуального насилия со стороны священника
Индийцы протестуют против закона о гражданстве в новогоднюю ночь
Трамп рассказал о предотвращении теракта в Санкт-Петербурге
Картину Пикассо порезал юноша в галере Тейт
Хозяева запрещали кошке лежать на кровати и были осуждены
Последние материалы
Опрос: туристам понравился Стокгольм, но не его жители
Кадеты в Америке будут уволены за нацистское приветствие
Итоги последней недели года: кредиты, Рунет, климат и угрозы США
Иран надеется: европейские страны не выйдут из ядерной сделки
СМИ узнали возможного источника сообщений о "лжеминировании"
Воск, которым покрывают яблоки, может повредить кишечник
Американец рассказал о годах сексуального насилия со стороны священника
Индийцы протестуют против закона о гражданстве в новогоднюю ночь
Трамп рассказал о предотвращении теракта в Санкт-Петербурге
Картину Пикассо порезал юноша в галере Тейт
Популярное
Культура
Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.

Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Шоу-бизнес
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Фигурное катание
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Новости Украины
Военкор Сладков назвал обмен пленными в Донбассе "скандальным"
Игорь Буккер Почему у немцев канун Нового года называется Сильвестром Игорь Буккер Соломон Соловьев Архитекторы гармонии и красоты - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов
Комментарии
Кремль: сроки строительства "Северного потока-2" будут перенесены
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Физики доказали существование души после смерти тела
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Россия могла стать "ассоциированным членом" НАТО
Водитель "Порше" сбил пешехода и отвез его в багажнике на кладбище
В России определили количество бедных граждан
Водитель "Порше" сбил пешехода и отвез его в багажнике на кладбище
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Индексация пенсий с января коснется 32 млн неработающих пенсионеров
Миллиардеры России рекордно увеличили свои состояния
Охлобыстин после критики Водонаевой извинился перед проститутками
В России определили количество бедных граждан
Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ