Тест "устойчивости рунета" парализовал работу российских аэропортов

Вчера, 25 декабря, в течение нескольких часов работа ряда российских авиакомпаний и аэропортов была парализована из-за крупномасштабного сбоя Интернета.

Причиной стало, как пишет сегодня ИА URA. RU со ссылкой на собственный источник в "одной из российских авиакомпаний", тестирование "устойчивости Рунета".

"Вследствие падения сети не работали сервисы бронирования и продажи билетов, оформления багажа и отслеживания перелетов. Были проблемы с запуском зарубежных программ "Амадеус" и "Габриэль" и нашей "Сирены". Сотрудникам пришлось "вносить" все вручную: и пассажиров, и их багаж", —

— пишет ИА.

Из-за отключения Интернета проблемы возникли в екатеринбургском аэропорте Кольцово, в воздушных гаванях Западной Сибири, Салехарда, Уфы, Нового Уренгоя и Ростова.