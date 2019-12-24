Земля превратится в безжизненную пустыню, похожую на Марс

Известно, что дискуссии о том, когда будет конец света продолжаются до сих пор. Сейчас конспирологи заявляют, что наша планета скоро превратится в непригодную для жизни пустыню, похожую на Марс.

Специалисты NASA считают, что все живое на земле может погибнуть из-за разрушения озонового слоя, который защищает планету от солнечной радиации. В течение 10 лет в этом слое появляются дыры, которые пропускают радиацию. А так как сами по себе они так же не регенерируются, то конец света может наступить в ближайшее время.

Более ранняя версия ученых о наступлении Апокалипсиса и Страшного суда была основана на особом расположении созвездия Девы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что США больше всех пострадают от глобального потепления.