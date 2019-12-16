"ВКонтакте" запустила тематические ленты

Пресс-служба компании разработчика социальной сети "ВКонтакте" сообщила о запуске тематических лент в разделе "Рекомендации". По информации пресс-службы, впервые в России публикации по определенным темам будут отслеживать специальные алгоритмы и отраслевые редакции.

На данный момент в разделе "Рекомендации" создано 11 тематических лент (наука, кино, музыка, спорт, фото, туризм, игры, IT, стиль, юмор и арты), однако они доступны только в мобильном приложении соцсети.