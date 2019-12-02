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Источник Правда.Ру

Какие технологии используются в России для утилизации пластика?

Наука » Экология

Биологи сообщают, что до 25% содержимого желудков и экскрементов белых медведей составляют пластиковые отходы. 

Заведующий кафедрой экологического мониторинга и прогнозирования Российского университета дружбы народов Марианна Харламова, кандидат химических наук, доцент, в интервью "Правде.Ру" рассказала, какие технологии используются в России для утилизации пластика.

- Во-первых, надо понимать, о каких пластиках идет речь. Пластиков огромное количество. Больше всего перерабатывается ПЭТ, потому что это отработанные технологии, которые позволяют производить флейки, гранулы. Даже у нас в России, поскольку это производство не требует больших капиталовложений, и хорошо разработанные линии — сортировочные, измельчение, мытье и так далее, хорошо идут. Соответственно, на полигоне вы сейчас пластиковых бутылок практически не найдете, потому что за них уже производители, переработчики сражаются так же, как за макулатуру, например, картон и так далее.

- Что касается остального пластика, то хорошо перерабатывается полипропилен и полиэтилен высокого давления, низкого давления. Это тоже технологии переработки: измельчение и, поскольку это термопласты, то, соответственно, их можно переплавлять и успешно 5-6-7 раз использовать. Поэтому эти технологии тоже многие предприятия у нас сегодня уже освоили.

-Самый проблематичный для переработки — это полистирол, особенно вспененный полистирол, подложки, то, что используется для мясных и рыбных продуктов, то есть то, что требует бережной упаковки и краткосрочного хранения. Полистирольная упаковка и, включая, кстати, полистирол, который для одноразовой посуды используется (там не вспененный, там просто полистирол) практически не перерабатывается.

-Я считаю, что на сегодняшний день полистирол — это только сжигание, то есть термическая переработка, как и полиэтиленовая пленка, пищевая. Ее на полигонах очень много и она везде. Она на мусоросжигательные заводы поступает, и на полигоны в больших количествах. Это тот пластик, который целесообразно подвергать термической переработке.

- В принципе, технологии сжигания таких пластиков на сегодняшний момент хорошо отработаны и, в принципе, при использовании современных систем очистки выбросов не оказывают такого негативного воздействия. Из всех пластиков сжигать нельзя только поливинилхлорид, потому что ПДХ, ее, к сожалению, много достаточно, и ПЭТ-бутылки, потому что содержат галогены, то есть фтор, хлор, что приводит к образованию диоксинов при сжигании.

- Что потом происходит с переработанным пластиком?

- По ПЭТ очень широкий ассортимент продукции, потому что ПЭТ можно использовать для производства вторичных бутылок тех же самых, но с добавкой какого-то количества исходного сырья чистого, не переработанного, не вторичного сырья.

- Качество там несколько снижается: бутылка менее прозрачная становится, такого сероватого цвета, но, тем не менее, можно перерабатывать.

- Японцы заявляют, что они перерабатывают постоянно. Но постоянно не получится, потому что молекула разрушается, 2-3 раза можно переработать. Ткани, волокна можно производить тоже в основном из ПЭТ. Что касается полипропилена, полиэтилена, это такие же технические изделия. В принципе, это термопласты, поэтому из них можно производить ту же продукцию, которая попала на переработку, все, что угодно, поскольку это формовка, и можно делать и трубы полипропиленовые, в общем, все, что хотите.

Темы пластик арктика экология животные белые медведи
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