Специалисты зафиксировали гигантское стометровое цунами

Ученые из Университета Брунель выяснили, что извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии стало причиной цунами высотой до 100 метров.

Специалисты изучили данные об уровне моря в нескольких точках рядом с вулканом Анак-Кракатау. Затем они создали на компьютере модель движения цунами.

В результате ученые пришли к выводу, что последствия извержения могли быть еще более масштабными, если бы волна, высотой 100-150 метров двигалась в другом направлении, то она обрушилась бы на ближайшие берега.

Несмотря на то, что высота волны быстро уменьшалась, он все равно был на уровне высоты 80 метров, когда достигла ближайшего необитаемого острова.

В результате извержения, которое произошло в 1883 году, цунами высотой 42 метра обрушилось на сушу. Жертвами цунами стали 36 тысяч человек. В прошлом году из-за волны погибло 400 человек, когда спустя час после извержения вулкана волна достигла Суматры. При этом ее высота уменьшилась до 5-13 метров.