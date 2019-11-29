Главный дизайнер Apple Джонатан Айв покинул компанию

Главный дизайнер Apple Джонатан Айв покинул компанию. Он отвечал за внешний вид многих устройств, которые выпускает компания. Об этом рассказал интернет-портал Verge. По информации портала, ответственным за дизайн продукции Apple назначили операционного директора Джефф Уильямс.

Еще в июне текущего года компания Apple официально объявила о планах Джонатана Айва покинуть компанию. Айв работал в Apple с 1992 года, а в 1996 году стал главным дизайнером компании. Также инсайдеры сообщили, что Apple будет сотрудничать с новой дизайнерской компанией, которую создал Айв - LoveFrom.