В приморском нацпарке обнаружили пять новых для России видов пауков

Ученые обнаружили в приморском национальном парке "Земля леопарда" пять видов пауков, которые ранее не были известны науке.

По словам ученых, им удалось открыть четыре вида членистоногих, а также вид пауков семейства пауки-волки.

Ранее эти виды встречались только в Японии, в России их обнаружили впервые. Также известно, что крупный паук-воронкопряд был обнаружен в траве на лугах.

Биолог Лаймонас Триликаускас собрал в этой экспедиции около 1500 экземпляров пауков для проведения исследований. Он заявил, что хотел бы, чтобы люди стали по-другому относиться к паукам, перестали их бояться, так как пауки - очень осторожные и пугливые существа, к человеку они не проявляют агрессии.