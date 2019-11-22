Космический корабль Boeing готовится к запуску

CST-100 Starliner, разработанный Boeing многоразовый космический корабль, прибыл на мыс Канаверал. Теперь его будут готовить к пробному пуску 17 декабря.

Starliner — спускаемый аппарат, который будет установлен на ракете-носителе Atlas V, которая и доставит его в космос. Первый полёт будет производиться без астронавтов на борту.

Планируется, что в случае успешного пуска уже в следующем году американские астронавты будут использовать эти и другие разработанные в рамках поддержки коммерческой космонавтики корабли. Это позволит NASA отказаться от российских "Союзов". Впрочем, стоит отметить, что согласно отчётам NASA, одно место на Starliner будет стоить примерно на 5 миллионов долларов дороже, чем на "Союзе".

В этой программе участвует также компания SpaceX, испытания корабля которой в четверг, 22 ноября, закончились взрывом.