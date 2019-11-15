Данными смартфонов на Android могут воспользоваться мошенники

Специалисты компании CheckPoint сообщили неприятную новость — в процессорах Qualcomm, которые используются для устройств на Android, обнаружена уязвимость, чем могут воспользоваться мошенники и украсть данные пользователей.

Недостатки касаются области, которая защищает особо важную информацию: пароли, данные карт, ключи шифрования. Таким образом, гаджеты становятся очень уязвимыми для атак: злоумышленники могут не только получить конфиденциальные данные, но и взломать само устройство. Тестирования показали экспертам, что проблемы существуют в аппаратах от Samsung, а также в гаджетах брендов LG и Motorola. Специалисты CheckPoint направили компаниям данные о брешах, они признали эти проблемы и исправили их.

Оказалось, что атаковать смартфоны можно и через уязвимые аксессуары: гарнитуры или наушники. Эксперты выяснили, что подвергнуться взлому могли модели смартфонов от Samsung и Huawei.