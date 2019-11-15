Первый смартфон Huawei с гибким экраном раскупили мгновенно

В пятницу, 15 ноября, в продажу поступил Huawei Mate X 5G — первая модель с гибким экраном от китайского производителя смартфонов. Гаджет появился в фирменном онлайн-магазине Huawei VMall, и меньше чем за минут партия была распродана.

При этом "гибкая" модель довольно дорогая, особенно по меркам Huawei — 2,420 долларов за штуку. Главный конкурент Mate X 5G, тоже гибкий Samsung Galaxy Fold, представленный публике почти одновременно с китайским смартфоном, не намного дороже. Впрочем, уже две партии корейских моделей в Китае тоже разлетелись за пять минут.

Производитель обещает, что следующая партия Mate X 5G будет доступна для покупки уже через неделю — 22 ноября.