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Источник Правда.Ру

Пользователи YouTube, не приносящие прибыли, будут блокироваться

Наука » Технологии print

 Видеохостинг YouTube обновил пользовательское соглашение. В новом варианте указано, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это "не имеет коммерческого смысла".

Об этом сообщает Mashable.

Российское пользовательское соглашение также обновилось в соответствии с вышеприведенной формулировкой, уточняет Коммерсантъ.

Что именно подразумевается под "отсутствием коммерческого смысла", не поясняется, однако некоторые СМИ предположили, что в нынешнем виде формулировка позволяет YouTube блокировать аккаунты, если видео с них не приносит достаточного дохода от рекламы.

Пользователи форумов Reddit и Google предположили, что отныне YouTube сможет блокировать неактивные аккаунты либо те, что используют блокировщик рекламы.

Непонятно из новых правил и то, будут ли они распространяться только на создателей контента, или затронут всех пользователей, имеющих учетную запись YouTube.

Особо обеспокоены пользователи тем, что, как следует из соглашения, удалять можно будет не только аккаунт YouTube, но и общий аккаунт Google. А значит, кто-то лишится возможности использовать сервисы Gmail, Docs и Photo.

Темы google youtube сервис видеохостинг пользователь учетная запись коммерческий смысл пользовательское соглашение. заблокировать
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