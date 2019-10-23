Россия впервые за 10 лет начала ввоз европейских ядерных отходов

В Россию начали ввозить ядерные урановые отходы от производства топлива для атомных электростанций. Об этом сообщил портал Tageszeitung. Примечательно, что ввоз ядерных отходов из Европы в Россию не осуществлялся уже на протяжении десяти лет. По информации портала, РФ заключила контракт с немецкой "дочкой" британской компании Urenco Group.

Контракт предполагает, что с территории Германии в Россию будут вывезены 12 тысяч тонн урановых отходов в период с 2019 по 2021 год. Заключение контракта прошло без огласки, однако о договоренности стало известно из обращения депутатов Бундестага, которое было направлено в Федеральное министерство окружающей среды.

В 2009 в Россию прекратили ввоз ядерных отходов из Европы из-за недовольства эко-активистов. Защитники природы узнали, что ядерные отходы хранились в ржавых контейнерах под открытым небом. За десятилетия ввоза побочных продуктов обогащения в России накопилось около миллиона тонн ядерных отходов. У властей нет конкретных предложений для того, что делать с опасными веществами.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, сколько ядерных отходов и ядерного оборудования хранится на дне Арктики. В Карском море были затоплены 17 тысяч контейнеров с радиоактивными отходами (РАО), 19 судов с РАО, 14 ядерных реакторов, в пяти из которых содержится отработавшее ядерное топливо.

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