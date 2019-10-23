Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Россия впервые за 10 лет начала ввоз европейских ядерных отходов

Наука print

В Россию начали ввозить ядерные урановые отходы от производства топлива для атомных электростанций. Об этом сообщил портал Tageszeitung. Примечательно, что ввоз ядерных отходов из Европы в Россию не осуществлялся уже на протяжении десяти лет. По информации портала, РФ заключила контракт с немецкой "дочкой" британской компании Urenco Group.

Контракт предполагает, что с территории Германии в Россию будут вывезены 12 тысяч тонн урановых отходов в период с 2019 по 2021 год. Заключение контракта прошло без огласки, однако о договоренности стало известно из обращения депутатов Бундестага, которое было направлено в Федеральное министерство окружающей среды.

В 2009 в Россию прекратили ввоз ядерных отходов из Европы из-за недовольства эко-активистов. Защитники природы узнали, что ядерные отходы хранились в ржавых контейнерах под открытым небом. За десятилетия ввоза побочных продуктов обогащения в России накопилось около миллиона тонн ядерных отходов. У властей нет конкретных предложений для того, что делать с опасными веществами.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, сколько ядерных отходов и ядерного оборудования хранится на дне Арктики. В Карском море были затоплены 17 тысяч контейнеров с радиоактивными отходами (РАО), 19 судов с РАО, 14 ядерных реакторов, в пяти из которых содержится отработавшее ядерное топливо.

Читайте также:

Венгрия хочет ввозить в Россию ядерные отходы и радиоактивное оборудование

Темы уран tageszeitung европа urenco group ядерные отходы
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости футбола
Тедеско не совсем понял, куда попал. Но произвел впечатление
Ваше здоровье
Сидеть со скрещенными ногами и спать с грелкой вредно для здоровья
Октябрь
24 октября: Кто зажег звезды на Кремле, День ООН и тихие жертвы советского космоса
Новости Все >
В Ульяновске завершился Чемпионат России по ралли-рейдам 2019 года!
В красноярской школе используют музыку вместо звонка
Россия впервые за 10 лет начала ввоз европейских ядерных отходов
Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией
В Бурятии обнаружили аналог "Стоунхенджа"
Британцу ампутировали ногу из-за мозоля
"Спартак-2" забил 7 голов "Факелу" в матче ФНЛ
Врач назвал причины, по которым не стоит пить кофе в сезон простуд
12-летняя фигуристка Самоделкина сделала каскад с тройным акселем
В Сети появился список личного состава нацбатальона "Азов"
Последние материалы
В красноярской школе используют музыку вместо звонка
Россия впервые за 10 лет начала ввоз европейских ядерных отходов
Тедеско не совсем понял, куда попал. Но произвел впечатление
Сидеть со скрещенными ногами и спать с грелкой вредно для здоровья
24 октября: Кто зажег звезды на Кремле, День ООН и тихие жертвы советского космоса
Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией
В Чили умирали за справедливость к пенсионерам
В Бурятии обнаружили аналог "Стоунхенджа"
Британцу ампутировали ногу из-за мозоля
"Спартак-2" забил 7 голов "Факелу" в матче ФНЛ
Популярное
Здоровье
Пять народных средств от папиллом и бородавок

Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.

Пять народных средств от папиллом и бородавок
Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"
Новости Украины
Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"
Новости футбола
Вратарь турецкой команды был удален с поля на 11-й секунде матча
Общество
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Любовь Степушова В Чили умирали за справедливость к пенсионерам Любовь Степушова Игорь Буккер Кто есть ху, или мемы президентов Игорь Буккер Василий Амирджанов Милонов предложил создать церковь Сатаны Василий Амирджанов
Комментарии
Россия впервые за 10 лет начала ввоз европейских ядерных отходов
Россия впервые за 10 лет начала ввоз европейских ядерных отходов
Зеленский и радикалы-"патриоты": кто кого?
Россия впервые за 10 лет начала ввоз европейских ядерных отходов
Поклонская: Собчак не должно быть дела до моей юбки
Савченко раскрыла ложь Порошенко о войне в Донбассе
Жители Ярославля накинулись на бабушку из-за пенсии в 17 тысяч
Конфликт в ТГМУ вышел на международный уровень
Конфликт в ТГМУ вышел на международный уровень
Делягин: правительство столкнуло народ в бедность без дна
Наряд жены Зеленского посчитали неуважением к императору Японии
В Сети появился список личного состава нацбатальона "Азов"
13 шокирующих фактов о кофе
Иран всех раздражает исламским социализмом
Конфликт в ТГМУ вышел на международный уровень
Конфликт в ТГМУ вышел на международный уровень
Конфликт в ТГМУ вышел на международный уровень
Конфликт в ТГМУ вышел на международный уровень
Конфликт в ТГМУ вышел на международный уровень
Советник Трампа рассказал о хищениях Порошенко и Луценко
Киберпреступность: От интернет-мошенничества к псевдобанкам
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ