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Источник Правда.Ру

Исследователи описали сценарий конца света

Наука print

Специалисты выяснили, сколько еще будет существовать Солнце, а также какой примерный сценарий исчезновения Земли. По мнению ученых, конца счета не удастся избежать.

Ученые утверждают, что Солнцу хватит "топлива" на 5 млрд лет, после этого соседние планеты, в том числе и Земля, поглотит красный гигант.

Но это не главная проблема. Активность  Солнца циклично меняется, вследствие чего формируются новые катаклизмы на ближайших объектах. Так, 30 лет назад произошедший взрыв привел к корональному выбросу, который стал главной причиной масштабного мощного магнитного урагана. Более мощный магнитный "удар" может привести к глобальной катастрофе, которая может отбросить жителей Земли лет на 100 назад в развитии.

Высок риск того, что Землю постигнет участь Венеры или Марса, но ученые работают над поиском решений. Ученые планируют заселить другую планету, но для этого космический корабль должен будет преодолеть более чем несколько сотен световых лет, чтобы перенести всё на ближайшую планету, не смотря на то, что более подходящим вариантом является объект, расположенный от Солнца за 50 лет.

Фото: pravda.ru

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Темы земля космос ученые солнце планеты конец света
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