WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

С 1 февраля 2020 года популярный среди россиян мессенджер WhatsApp перестанет работать на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.
Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
Чтобы сохранить доступ к WhatsApp, обладателям устройств на этих версиях операционных систем следует обновиться до более поздней версии прошивки, а если это невозможно, то выход один - приобрести новый телефон. Создать новые аккаунты или верифицировать уже существующие учетные записи владельцам смартфонов на Android 2.3.x и iOS 8 не удастся.
Разработчики также анонсировали прекращение поддержки всех версий Windows Phone. Это произойдет 31 декабря 2019 года.
WhatsApp - одно из самых популярных в мире приложений для обмена сообщениями. По данным разработчиков на февраль 2018 года, мессенджером пользовались более полутора миллиардов человек.
А в России, как свидетельствует статистика, это самый популярный мессенджер. Он обогнал по всем показателям даже Телеграмм, вокруг которого еще недавно кипели нешуточные страсти.
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Фото: faq.whatsapp.com
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