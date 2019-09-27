Крошки от пищи на МКС угрожают жизни и здоровью космонавтов

Одним из важнейших требований к космическому питанию является недопустимость образования крошек.

Об этом, ссылаясь на доклад специалистов космической отрасли, сообщают "РИА Новости".

Дело в том, что крошки в условиях невесомости представляют опасность как для космонавтов Международной космической станции, так и для приборов и оборудования.

Крошки могут, например, попасть в дыхательные пути космонавтов, передают "РИА Новости".