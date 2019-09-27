Одним из важнейших требований к космическому питанию является недопустимость образования крошек.
Об этом, ссылаясь на доклад специалистов космической отрасли, сообщают "РИА Новости".
Дело в том, что крошки в условиях невесомости представляют опасность как для космонавтов Международной космической станции, так и для приборов и оборудования.
Крошки могут, например, попасть в дыхательные пути космонавтов, передают "РИА Новости".
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