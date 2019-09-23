В NASA ждут объяснений от Рогозина по поводу происхождения дыры на МКС

Руководство Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) озадачено заявлением главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что причины появления дыры на МКС ему известны, однако о них он не расскажет.

В минувшую среду Рогозин пояснил, что специалисты государственной корпорации выяснили причину нарушения целостности обшивки, однако предавать огласке итоги расследования он не будет. При этом в Роскосмосе обещали держать американских коллег в курсе и взаимодействовать на уровне экспертов.

"Я бы не хотел, чтобы одна проблема мешала им (отношениям - прим. ред.), однако, несомненно, дырки на Международной космической станции - это недопустимо", - сказал глава NASA Джим Брайденстайн.

По его мнению, отверстие в корабле могло стать либо результатом брака на земле до запуска, либо каким-то образом сделано на орбите. "Дыра и ее ставшая секретной причина - особенно проблематична, поскольку корабли "Союз" стали единственным способом достичь МКС для астронавтов после 2011 года, когда была закрыта программа Shuttle", - пишет издание Houston Chronicle.

Читайте также: Просверлившего дырку в МКС назовут по имени