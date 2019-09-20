Минприроды оценило стоимость всех российских зверей в 267 млрд рублей

Министерство природных ресурсов и экологии обновило свою оценку стоимости всех представителей животного мира на территории страны.

По данным ведомства, общая стоимость всех особей (к ним относятся те, добыча которых ограничена - всего 21 вид) на конец минувшего года составила 267 миллиардов рублей. Этот показатель более чем в 400 раз выше оценки тех же животных на конец 2017 года. Тогда их совокупная стоимость составила 640,6 миллиона рублей.

Дороже всего в министерстве оценили лосей - 88 миллиардов рублей. В тройке лидеров оказались косули (46,7 миллиарда) и дикие северные олени (28,7 миллиарда). Изменение оценки может быть связано с отловом животных, а также с их гибелью по естественным причинам. В ведомстве не стали уточнять точную причину пересмотра стоимости животных, отмечает агентство РБК.

Специалисты также оценили древесные ресурсы. На конец 2018 года стоимость всех лесов в России составила более 9 триллионов рублей, это на 63% выше показателя 2017 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что общая стоимость всех российских природных запасов - нефти, газа, золота, руды, алмазов и так далее - достигла 93,4 триллионов рублей.

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