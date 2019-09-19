Россия владеет природными ресурсами на 94,4 триллиона рублей

Общая стоимость российских нефтяных запасов равняется 74,5 триллионам рублей.

Об этом заявили в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, сообщает РБК.

Нефть составляет большую часть всех запасов природных ресурсов Российской Федерации, отмечают специалисты ведомства.

Общая стоимость всех российских природных запасов — нефти, газа, золота, руды, алмазов и так далее — достигла 93,4 триллионов рублей.