Общая стоимость российских нефтяных запасов равняется 74,5 триллионам рублей.
Об этом заявили в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, сообщает РБК.
Нефть составляет большую часть всех запасов природных ресурсов Российской Федерации, отмечают специалисты ведомства.
Общая стоимость всех российских природных запасов — нефти, газа, золота, руды, алмазов и так далее — достигла 93,4 триллионов рублей.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.