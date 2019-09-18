Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что у ведомства "должна быть какая-то тайна". Так он прокомментировал вопрос о причинах появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09".
Как пояснил Рогозин, сотрудникам "Роскосмоса" давно известно о том, каким образом в космическом корабле было проделано отверстие. Однако ведомство "не расскажет об этом".
"Дыра была в бытовом отсеке корабля. Сам отсек уже сгорел при схождении с корабля. Наши специалисты успели взять все необходимые пробы. Сейчас мы имеем представление о том, что случилось на орбите и откуда взялось отверстие. Но вам ничего не расскажем", - заявил Рогозин, выступая V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи".
Напомним, "Правда.Ру" привлекала психиатра-криминалиста, доктора медицинских наук, профессора психиатрии, создателя и руководителя Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаила Виноградова для создания психологического портрета того, кто мог сделать отверстие в космическом корабле.
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