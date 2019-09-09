Посадочный модуль индийской лунной миссии "Чандраян-2" не разбился во время посадки на поверхность Луны, а находится недалеко от запланированного места прилунения. Об этом пишет издание Times of India со ссылкой на источник в Индийской организации космических исследований.
"В данном случае имела место жесткая посадка очень близко от запланированной области прилунения. Посадочный модуль цел, он не развалился на части. Мы прилагаем все возможные усилия для того, чтобы определить, возможно ли восстановить с ним связь", - сказал собеседник газеты.
Напомним, космический аппарат вышел на орбиту Луны 20 августа. В субботу модуль должен был совершить спуск на поверхность Луны. Снижение лунного аппарата проходило нормально, однако затем произошел сбой. Связь модуля с командным пунктом была потеряна. Сейчас сотрудники космического агентства пытаются восстановить с ним связь.
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