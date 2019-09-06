"Роскосмос" решил изменить название нового космического корабля

Новый российский пилотируемый космический корабль, который на стадии разработки носил название "Федерация", изменил свое название на "Орел". Об этом рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Это опытно-конструкторская работа "Федерация" и название "Орел". Название военного первого парусного корабля, который еще Алексеем Михайловичем Романовым был построен впервые и поднят триколор современный российский", - сказал он.

По словам Рогозина, государственная корпорация также рассматривала другие варианты названий: "Флаг" и "Аист".

Напомним, тестовый беспилотный полет корабля намечен на 2022 год. Первый беспилотный полет к МКС он совершит в 2023 году, а в 2024 - на космическую станцию отправится экипаж из двух человек.

Новейший космический аппарат представляет собой многоразовый пилотируемый корабль, который должен прийти на смену "Союзам". Корабль сможет брать на борт до шести членов экипажа, а также до 500 кг груза. В грузовом варианте он сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 2 тонн грузов.

Ранее Рогозин признался, что хотел бы встретиться с основателем американской космической компании SpaceX Илоном Маском, однако принимать его на работу он бы не стал.

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