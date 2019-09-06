Новый российский пилотируемый космический корабль, который на стадии разработки носил название "Федерация", изменил свое название на "Орел". Об этом рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Это опытно-конструкторская работа "Федерация" и название "Орел". Название военного первого парусного корабля, который еще Алексеем Михайловичем Романовым был построен впервые и поднят триколор современный российский", - сказал он.
По словам Рогозина, государственная корпорация также рассматривала другие варианты названий: "Флаг" и "Аист".
Напомним, тестовый беспилотный полет корабля намечен на 2022 год. Первый беспилотный полет к МКС он совершит в 2023 году, а в 2024 - на космическую станцию отправится экипаж из двух человек.
Новейший космический аппарат представляет собой многоразовый пилотируемый корабль, который должен прийти на смену "Союзам". Корабль сможет брать на борт до шести членов экипажа, а также до 500 кг груза. В грузовом варианте он сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 2 тонн грузов.
Ранее Рогозин признался, что хотел бы встретиться с основателем американской космической компании SpaceX Илоном Маском, однако принимать его на работу он бы не стал.
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