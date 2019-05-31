Рогозин нацелился на захват мирового коммерческого рынка

Новая российская ракета среднего класса "Союз-5" призвана захватить мировой коммерческий рынок, а не только решать важные государственные задачи. Об этом заявил генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.



"Союз-5\" - Новое слово в Отечественном Ракетостроении

"У нас есть некий резерв возможностей, поэтому мы готовы с США пободаться, плюс ракета "Союз-5" - она нацелена именно на захват коммерческого рынка, не только на решение государственных задач", - передает его слова агентство "РИА Новости".

Рогозин подчеркнул, что стоимость новой ракеты более низкая, чем у конкурентов. Американские специалисты "при всех ухищрениях" не смогли снизить цену своих ракет настолько, чтобы соревноваться с российскими аналогами.

В минувшего году было закончено эскизное проектирование ракеты "Союз-5". Примерная стоимость разработки оценивается в 61 миллиард рублей. Первый пуск ракеты-носителя запланирован на 2022 год с космодрома Байконур.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дмитрий Рогозин назвал запрет американским компаниям на сотрудничество с Россией в области космических запусков продолжением ведущейся США политики.

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