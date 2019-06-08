Рогозин отказался принимать Илона Маска на работу в "Роскосмос"

Глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин признался, что хотел бы встретиться с основателем американской космической компании SpaceX Илоном Маском, однако принимать его на работу он бы не стал.



Илон Маск ответил на поздравление Рогозина...

"Если он вдруг по каким-то делам приедет, не по нашим, по каким-то еще, я на него с удовольствием посмотрю", - сказал Рогозин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019), передает агентство ТАСС.

Глава российской космической корпорации добавил, что приглашать Маска на работу для создания многоразовых ракет он считает излишним.

"Нужно поднимать свои ракеты", - пояснил Рогозин.

Ранее Илон Маск заявил, что в его компании всегда восхищались российской ракетно-космической техникой.