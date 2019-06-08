Глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин признался, что хотел бы встретиться с основателем американской космической компании SpaceX Илоном Маском, однако принимать его на работу он бы не стал.
"Если он вдруг по каким-то делам приедет, не по нашим, по каким-то еще, я на него с удовольствием посмотрю", - сказал Рогозин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019), передает агентство ТАСС.
Глава российской космической корпорации добавил, что приглашать Маска на работу для создания многоразовых ракет он считает излишним.
"Нужно поднимать свои ракеты", - пояснил Рогозин.
Ранее Илон Маск заявил, что в его компании всегда восхищались российской ракетно-космической техникой.
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