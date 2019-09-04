Компания "Национальные телематические системы" сообщила о планах запустить промышленные грузоперевозки между Москвой и Санкт-Петербургом по трассе М-11. Реализовать программу планируют к 2022 году.
Гендиректор НТС Алексей Нащекин сообщил, что в ближайшее время будет запущен пилотный проект. А уже через два-три года, по словам Нащекина, будут организованы промышленные грузоперевозки. Генеральный директор компании подчеркнул, что для реализации проекта необходима соответствующая нормативная база.
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