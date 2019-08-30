Беспилотником "Фрегат" надеются заменить вертолеты и самолеты

Беспилотный конвертоплан "Фрегат", создаваемый группой "Кронштадт", заявлен как будущая смена вертолетам и самолетам.

Об этом РИА "Новости" рассказал в ходе авиасалона МАКС-2019 генеральный директор компании Сергей Богатиков. На сегодняшний день "Фрегат" реализован в виде летающей модели. Он взлетает вертикально подобно вертолету и набирает скорость и маневренность, как самолет. Утверждается, что стоимость эксплуатации конвертоплана существенно ниже, чем у обеих машин.

Богатиков призвал сделать проект большой государственной программой, чтобы в нем были задействованы институты промышленности, энергетические компании, новые технологии и материалы. Он уверен, что над подобными конвертопланами весь мир будет работать ближайшее десятилетие, а в США, по его словам, эксперимент уже идет. Поэтому он и просит государство о помощи.

Ранее на МАКС-2019 сообщили о проходящих испытаниях новой гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", упомянутой Владимиром Путиным в послании парламенту.

Фото: vpk.name