Беспилотный конвертоплан "Фрегат", создаваемый группой "Кронштадт", заявлен как будущая смена вертолетам и самолетам.
Об этом РИА "Новости" рассказал в ходе авиасалона МАКС-2019 генеральный директор компании Сергей Богатиков. На сегодняшний день "Фрегат" реализован в виде летающей модели. Он взлетает вертикально подобно вертолету и набирает скорость и маневренность, как самолет. Утверждается, что стоимость эксплуатации конвертоплана существенно ниже, чем у обеих машин.
Богатиков призвал сделать проект большой государственной программой, чтобы в нем были задействованы институты промышленности, энергетические компании, новые технологии и материалы. Он уверен, что над подобными конвертопланами весь мир будет работать ближайшее десятилетие, а в США, по его словам, эксперимент уже идет. Поэтому он и просит государство о помощи.
Ранее на МАКС-2019 сообщили о проходящих испытаниях новой гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", упомянутой Владимиром Путиным в послании парламенту.
Фото: vpk.name
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.