Глава РСПП усмотрел коррупционные риски в законе о "суверенном рунете"

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает, что закон о "суверенном рунете" может создать дополнительные коррупциогенные риски.

Шохин направил обращение вице-премьеру Максиму Акимову, в котором указал на отсутствие в нормативной базе закона документа с описанием технических требований к средствам противодействия угрозы, которые должны будут устанавливать операторы связи. По мнению главы РСПП, отсутствие контроля в сфере требований к оборудованию может привести не только к коррупционным схемам при его закупке, но и к массовым сбоям в работе сетей.

Вице-премьер Максим Акимов разработал график внедрения системы "суверенного рунета" еще в мае текущего года. Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно графику, к 1 августа должны быть разработаны и приняты 29 нормативно-правовых актов, которые регулируют деятельность системы. Затем правительство планировало закупить оборудование.

Директор Института исследований Интернета Карен Казарян посчитал странным тот факт, что операторы связи уже начали выбирать и тестировать оборудования без каких-либо рекомендаций со стороны правительства. По его мнению, поскольку оборудование будет закупаться за государственный счет, то должны быть разработаны технические требования.

Владелец канала "Эшер II" Филипп Кулин написал, что РСПП стал главным "хейтером" закона о "суверенном рунете" и именно через Российский союз промышленников и предпринимателей пытаются "завалить" закон.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта, который рассказывал, что скрывается за понятием "суверенный рунет" и нужно ли его бояться.

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